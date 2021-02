The Falcon and the Winter Soldier, tante scene inedite nel nuovo trailer ufficiale!

Come anticipato nelle scorse ore, Disney+ ha approfittato del Super Bowl per diffondere in rete un nuovo trailer italiano di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel incentrata sui personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Oltre a mandare in onda sui canali americani uno spot di 30 secondi, infatti, i Marvel Studios hanno deciso di regalare ai fan un full trailer della durata di due minuti che potete visionare all'interno della news. Il filmato, che ricorda la data di uscita fissata al prossimo 19 marzo (due settimane dopo il finale di WandaVision), offre un nuovo sguardo approfondito allo show grazie alle presenza di numerose scene inedite.

In calce vi riportiamo anche il nuovo poster ufficiale.

Oltre a Mackie e Stan, la serie vedrà nel cast Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e l'atteso ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain già apparso come antagonista principale di Captain America: Civil War. Tra le new entry troviamo invece Russell Wyatt, che per l'occasione interpreterà John Walker aka American Patriot.

Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, Don Cheadle ha confermato che in The Falcon and the Winter Soldier ci sarà anche War Machine.