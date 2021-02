The Falcon and the Winter Soldier, l'ultimo teaser ci mostra un inedito U.S. Agent

Tra poco più di un mese The Falcon and The Winter Soldier debutterà su Disney+ e per celebrare l’evento i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo brevissimo teaser trailer che ci lascia con ancora più curiosità e ci mostra un frame inedito di U.S. Agent.

Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) saranno i protagonisti della serie ambientata poco dopo Avengers: Endgame, ma faremo la conoscenza anche di U.S. Agent, il cui vero nome è John F. Walker, interpretato da Wyatt Russell di cui vediamo un brevissimo nuovo frame nel video, al secondo 17, che potete trovare qui sopra.



Fino ad ora U.S. Agent è stato tenuto abbastanza fuori dal marketing dello show e ci è stata mostrata di lui più o meno sempre la stessa immagine. Questo mistero alimenta un punto di trama fondamentale della serie: chi raccoglierà l’eredità di Steve Rogers e il suo scudo, diventando il nuovo Captain America?

Mackie ha affermato che Sam non ha accettato lo scudo di Steve alla fine di Avengers: Endgame, “Se ricordate, ha detto a Steve Rogers, ‘Non mi sembra giusto perché lo scudo è tuo’. Quindi, lo spettacolo è un lungo modo per capire chi sarà Captain America. Inoltre le sequenze d'azione sono strabilianti. La storia è fantastica, conosci davvero i personaggi e ti innamori di loro. Come puoi vedere con WandaVision. Ti porta solo più lontano nell'universo. Quindi, non deluderà. Sono entusiasta che la gente lo veda”.



Intanto è stata svelata l'identità del personaggio di Erin Kellyman in The Falcon and the Winter Soldier ed è stata confermata anche l'apparizione di War Machine.



The Falcon and the Winter Soldier debutterà su Disney+ a partire dal 19 marzo, chi sarà l'erede di Rogers secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti!