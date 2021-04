The Falcon and The Winter Soldier, le teorie sul finale: come si concluderà la serie?

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al finale di The Falcon and The Winter Soldier, serie che fa parte della Fase 4 dell'MCU, e che ci sta facendo esplorare al meglio due figure fondamentali per il futuro della Casa delle Idee, come Bucky Barnes e Sam Wilson. In attesa di scoprire come si concluderà lo show, oggi vi presentiamo alcune teorie.

Recentemente, visto insieme come The Falcon and The Winter Soldier abbia corretto un errore di Avengers: Endgame, ma il nostro approfondimento odierno riguarda come potrebbe finire la serie, e cosa potrebbe significare per il futuro del Cinematic Universe. Vi avvisiamo che faremo spoiler su The Falcon and The Winter Soldier: se non siete ancora in pari, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Il nuovo Captain America

Una delle teorie più popolari e rimbalzate sul web, riguarda la possibilità che Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) diventi a tutti gli effetti il nuovo Captain America. Dopo essersi impossessato nuovamente dello scudo, inizialmente ceduto a John Walker, Sam ha anche ricevuto una valigetta che, con ogni probabilità, conterrà il nuovo costume di Falcon. Che si presenti come un ibrido tra il suo classico EXO-7 e la famosa tuta di Cap? Di questo sono convinti in molti, e se così sarà lo scopriremo a breve.

Il Lupo Bianco

Il soprannome che era stato dato a Bucky Barnes (Sebastian Stan) in Wakanda era di Lupo Bianco (o Whte Wolf, come preferite). Esso potrebbe rappresentare il lato più pacato della personalità di Barnes, a differenza del violento Soldato d'Inverno, che ancora traumatizza i sogni e i ricordi di Bucky. Che questo significhi che assisteremo alla nascita del supereroe di White Wolf, dalle "ceneri" di Winter Soldier, è ancora presto per dirlo, ma i fan credono che sarà proprio questo il destino del personaggio di Barnes.

Power Broker

Un altro mistero è legato all'identità di Power Broker. Il personaggio, intenzionato a recuperare le fiale rubate dai Flag-Smashers del siero del Supersoldato, è al centro di molti dibattiti tra gli appassionati, i quali speculano su quale potrebbe essere la sua identità. Il nome più gettonato è, ovviamente, quello di Sharon Carter (Emily VanCamp), e le teorie dei fan confluiscono tutte su di lei. Staremo a vedere.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi sia il vero villain di The Falcon and The Winter Soldier secondo Danny Ramirez.