In The Falcon and the Winter Soldier tornerà un villain di Captain America

Non scopriamo oggi che in The Falcon and the Winter Soldier, la serie in arrivo su Disney+ con protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes, ci toccherà incontrare nuovamente alcune vecchie conoscenze: ne è un esempio il ritorno del Barone Zemo, apparso già in alcune foto dello show.

Zemo, però, non sarà l'unico ritorno non proprio gradito dal passato del Marvel Cinematic Universe: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, in The Falcon and the Winter Soldier incroceremo nuovamente un villain di Captain America a cui finora è toccata soltanto una breve comparsa.

Parliamo di Georges Batroc, aka Batroc il Saltatore, personaggio interpretato da George St-Pierre e visto finora soltanto in una scena iniziale di Captain America: The Winter Soldier, durante la quale l'abbiamo visto darsele di santa ragione col nostro caro Steve Rogers. La voce è stata lanciata da The Weekly Planet Podcast (a cui si deve l'anticipazione sulla presenza di Matt Damon in Thor: Ragnarok) e per ora, ovviamente non è stata ancora confermata dai diretti interessati.

Nell'attesa di sapere se a Batroc toccherà scontrarsi anche con il nuovo Captain America, comunque, le nuove foto di Falcon and The Winter Soldier ci mostrano U.S. Agent in azione. Il protagonista Anthony Mackie, intanto, ha parlato delle aspettative dei fan su The Falcon and the Winter Soldier.