The Falcon and the Winter Soldier, il trailer ufficiale svela la data di uscita su Disney+

Disney+ ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel incentrata sui personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Insieme al filmato, che potete visionare in calce all'articolo, viene finalmente svelata la nuova data di uscita dopo il rinvio (il debutto era inizialmente previsto per agosto 2020): lo show arriverà sulla piattaforma streaming il 19 marzo 2021.

Oltre a Mackie e Stan, la serie vedrà nel cast Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e l'atteso ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain già apparso come antagonista principale di Captain America: Civil War. Tra le new entry troviamo invece Russell Wyatt, che per l'occasione interpreterà John Walker aka American Patriot.



Nel corso della conferenza, lo ricordiamo, la Casa di Topolino ha annunciato lo sviluppo delle serie TV incentrate su Secret Invasion, Ironheart e Armor Wars. Sono stati inoltre svelati il nuovo trailer di WandaVision e il primo trailer ufficiale di Loki.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fateci sapere la vostra opinione, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie, vi rimandiamo alle novità del MCU lato cinema: dalla conferma di Christian Bale in Thor Love and Thunder al tiolo completo di Ant-Man 3.