The Falcon and the Winter Soldier, la nostra video recensione dell'episodio finale!

Da poche ore su Disney+ trovate il sesto e ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, serie tv del Marvel Cinematic Universe con protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Per saperne di più potete vedere la nostra video recensione, curata da Gabriele Laurino.

Per scoprire se il finale di The Falcon and the Winter Soldier, dal nostro punto di vista, è soddisfacente o meno, potete ascoltare la nostra analisi della puntata.

Uno dei momenti particolari in occasione dell'episodio finale che ha colto di sorpresa i fan è sicuramente il video in cui si vede Sam Wilson indossare un nuovo costume, chiaramente ispirato al look di Captain America.



Un appassionato ha condiviso gli screenshot del momento, condividendoli su Twitter. Come si concluderanno le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes in questa prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier?

Il cast della prima stagione, oltre a Anthony Mackie e Sebastian Stan, comprende anche Wyatt Russell, Clé Bennett, Erin Kellyman, Danny Ramirez, Don Cheadle e Emily VanCamp.

A sei mesi dagli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un'avventura globale che metterà alla prova le loro abilità.



Se invece preferite leggere la nostra analisi sull'ultima puntata, sul nostro sito trovate la recensione del sesto episodio di The Falcon and the Winter Soldier.