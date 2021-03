The Falcon and the Winter Soldier, la nostra video recensione del secondo episodio!

Da questa mattina su Disney+ è disponibile il secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova attesa serie del sempre più gigantesco Marvel Cinematic Universe con protagonisti due habitué del franchise, Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno.

Per saperne di più ora potete vedere la nostra video recensione dell'episodio curata da Gabriele Laurino, nella quale vi raccontiamo se, dal nostro punto di vista, la seconda puntata di The Falcon and the Winter Soldier è promossa o bocciata.

In questo secondo episodio vediamo finalmente Sam Wilson e Bucky Barnes si riuniscono dopo un primo episodio nel quale sono stati costantemente separati.



Questa nuova puntata si concentra su alcuni eventi della première dello show con protagonista soprattutto John Walker, interpretato da Wyatt Russell.

Tra i ritorni eccellenti anche quelli di Sharon Carter (Emily VanCamp) e Helmut Zemo, interpretato da Daniel Brühl), con la sua caratteristica maschera viola.

The Falcon and the Winter Soldier arriva subito dopo il grande successo di WandaVision. Le star di WandaVision hanno mandato un messaggio ironico alle star di The Falcon and the Winter Soldier.



Nel frattempo potete recuperare la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, e immergervi nelle nuove avventure sul piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe insieme a due iconici personaggi come Sam Wilson e Bucky Barnes.