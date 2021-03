The Falcon and the Winter Soldier: Wyatt Russell elogia il lavoro di Chris Evans nell'MCU

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Wyatt Russell è tornato a parlare del suo ruolo di John Walker nella serie attualmente in programmazione su Disney+ The Falcon and the Winter Soldier dove è chiamato a ereditare lo scudo di Captain America nei panni del promettente soldato. L'attore ha parlato di Chris Evans.

L'attore, chiamato al difficile compito di impersonare il nuovo Captain America ha parlato del suo lavoro come di un'impresa impossibile da paragonare all'immenso lavoro di Chris Evans nel corso di tutti questi anni di Marvel Cinematic Universe: "Per quanto mi riguarda la mia performance è equiparabile a un lavoro impossibile. Stai cercando di impersonare un personaggio che è perfetto. Poi lo interpreti pensando a chi c'era prima, ovvero un personaggio perfetto che non si sente affatto tale, lui ha fatto un lavoro incredibile lavorando su quella linea sottile".

Nel corso della stessa intervista, Russell - figlio del più noto Kurt - aveva rivelato di non aver mai visto nessun film Marvel prima del suo ingaggio per la serie The Falcon and the Winter Soldier. Russell non ha letto molti fumetti per vestire i panni di John, in parte perché non è mai stato un amante dei fumetti, anche se li ha trovati istruttivi per l'approccio fisico al ruolo. L’attore non era molto interessato alla storia a fumetti perché The Falcon and the Winter Soldier non vi si basava così tanto per il suo personaggio.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier approderà su Disney+ il prossimo 3 aprile. Intanto, vi lasciamo alla nuova action figure di Bucky svelato da Hot Toys. Su queste pagine potete recuperare la recensione della seconda puntata di The Falcon and the Winter Soldier.