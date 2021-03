The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell: 'mai visto film MCU prima della serie'

Il secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ci ha permesso di conoscere un po’ meglio il nuovo Capitan America del Marvel Cinematic Universe, John Walker, interpretato da Wyatt Russell il quale ha rivelato in un’intervista di non aver mai seguito i film della Marvel, tanto meno letto i fumetti.

L'eredità dello scudo di Capitan America è al centro degli eventi della serie Disney+ The Falcon e Winter Soldier, con entrambi gli eroi principali, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), e i personaggi secondari, che affrontano l'assenza di Steve Rogers (Chris Evans) in modi diversi.



Il Blip di Avengers: Endgame ha portato una serie di problemi insieme alla resurrezione delle vittime di Thanos e perciò il governo degli Stati Uniti decide che è necessario un nuovo Capitan America, ma piuttosto che permettere a Sam Wilson di assumere il titolo, lo concede a un soldato bianco di nome John Walker.



Parlando con Entertainment Weekly, Russell ha detto che è stato solo quando ha ottenuto il ruolo in The Falcon and The Winter Soldier che ha iniziato a guardare i film Marvel e si è reso conto di quanto sarebbe stato difficile sostituire Chris Evans.



"Per quanto mi riguarda, è quasi un lavoro impossibile", ha detto Russell alla rivista. "Stai cercando di essere un personaggio perfetto ma si sente come se non lo fosse affatto. Ha fatto un lavoro incredibile su questa strada."



Russell non ha letto molti fumetti per vestire i panni di John, in parte perché non è mai stato un amante dei fumetti, anche se li ha trovati informativi per l'approccio fisico al ruolo. L’attore non era molto interessato alla storia a fumetti perché The Falcon and the Winter Soldier non vi si basava così tanto per il suo personaggio.



"Chi sono io con questo vestito?" ha aggiunto Russell. "Cosa significa per me? Cosa significa per le persone che guardano lo spettacolo? Tutti hanno questa idea della sindrome dell'impostore in una certa misura, persino Sam all'inizio non si sentiva a suo agio nell'essere Capitan America. Non si sentiva bene. Tutti affrontano queste cose in modo diverso e c’è una grande differenza tra John e Steve, sono soldati di epoche diverse" ha concluso.



Date uno sguardo alla nostra video recensione del secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier e alle rivelazioni shock sul passato di Captain America.