The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell su QUEL cameo: 'Non so che ruolo avrà'

Non solo solo i fan a voler scoprire cosa accadrà nel futuro del Marvel Cinematic Universe: la curiosità riguarda anche gli stessi protagonisti del franchise, come dimostrano le parole di Wyatt Russell dopo l'ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.

L'attore di John Walker ha infatti parlato del cameo a sorpresa di Julia Louis-Dreyfus: la star di Seinfeld e Veep è infatti apparsa nel quinto episodio dello show Disney+ nei panni di una donna misteriosa che sembra intenzionata a sfruttare le abilità dell'ormai ex-Captain America, ormai diventato a tutti gli effetti un super-soldato dopo aver assunto il siero del Dr. Nagel.

"Sarà incredibilmente interessante perché lei è incredibilmente interessante. Penso che i fan si aspetteranno qualcosa e riceveranno tutt'altro, perché lei è davvero una grandissima attrice. Questo per lei è un tipo di personaggio completamente nuovo. Sono eccitatissimo, qualunque cosa dovesse venirne fuori. Non lo so. Non ho idea di cosa succederà, ma spero che accadrà qualcosa. Sarebbe fantastico lavorare con lei" sono state le parole di un emozionato Wyatt Russell.

E voi? Che aspettative avete per il misterioso personaggio di Julia Louis-Dreyfus? Diteci la vostra nei commenti! Cerchiamo di scoprire insieme, intanto, il significato del primo finale segreto di The Falcon and the Winter Soldier.