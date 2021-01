The Falcon and The Winter Soldier: un altro Young Avenger si è aggiunto al cast?

I costumi di Sebastian Stan ed Anthony Mackie non saranno gli unici che potremo ammirare all'interno di The Falcon and The Winter Soldier. Un nuovo eroe è pronto a fare il suo ingresso e i rumor svelano già il nome dell'attore che ne ricoprirà il ruolo.

A parlarne è Murphy's Multiverse e l'attore in questione è Elijah Richardson, noto per aver partecipato a King Jack. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi vera sarebbe sicuramente una bella coincidenza, visto che il personaggio che andrebbe ad interpretare porta il suo stesso nome: Elijah "Eli" Bradley.

I fan dei fumetti Marvel lo conoscono anche come Patriot e ora sarebbe pronto a fare il suo debutto in live action in almeno due episodi della serie Disney+. La sua presenza sembra essere abbastanza scontata se consideriamo l'intento della Marvel di fondare gli Young Avengers: Kathryn Newton sarà Cassie Lang in Ant-Man 3 mentre Hailee Steinfeld interpreterà Kate Bishop in Hawkeye.

Patriot è stato introdotto proprio nei fumetti Young Avengers nel 2005, come nipote di Isaiah Bradley (il Captain America Nero) ed è dotato di una forza sovrumana che lo rende simile a Steve Rogers. Non resta che attendere conferme ma, come successo per Hailee Steinfeld e per Tatiana Maslany in She Hulk, i rumor potrebbero dimostrarsi fondati.