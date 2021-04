The Falcon and the Winter Soldier, la Zemo Dance sta bene su tutto: la prova su Twitter

L'abbiamo atteso per tanto tempo e, infine, il momento del gran ritorno è arrivato: la presenza del Barone Zemo in The Falcon and the Winter Soldier era stata annunciata da tempo, ma rivedere finalmente il personaggio di Daniel Bruhl è stata sicuramente una gioia anche senza effetto sorpresa, come dimostrano i tanti post al riguardo su Twitter.

Il social dei cinguettii è impazzito, in particolar modo, per una scena di questo terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier: stiamo parlando, com'è facile intuire, della sequenza in cui vediamo i nostri presentarsi ad un party organizzato dalla rediviva Sharon Carter, con il nostro Zemo che mette in mostra tutte le sue doti di ballerino.

La breve scena non è passata inosservata e subito i fan si sono scatenati a suon di montaggi: su Twitter vediamo dunque Zemo ballare sulle note di pezzi come Toxic di Britney Spears, Everybody dei Backstreet Boys e del tema principale di Star Wars! Insomma, guardatelo: non morite dalla voglia di fare serata in discoteca con lui?

Chissà che nel resto dello show il nuovo alleato dei nostri non tiri fuori altre abilità inattese! I fan, comunque, sembrano decisamente aver gradito questi primi tre episodi: su Rotten Tomatoes il punteggio di The Falcon and the Winter Soldier è ancora altissimo.