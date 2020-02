The Falcon and The Winter Sopldier: il curioso riferimento di Sebastian Stan su Instagram

Dopo l'annuncio della data di debutto di The Falcon and The Winter Soldier, arriva un curioso teaser da parte di Sebastian Stan a.k.a. Bucky Barnes. Cosa vorrà dire?

Il promo delle serie Marvel Disney+ mostrato al Super Bowl ha aumentato esponenzialmente l'hype dei fan per i nuovi prodotti seriali del Marvel Cinematic Universe.



Ma se WandaVision arriverà a dicembre, e su Loki abbiamo poche notizie in merito alla data d'uscita, per The Falcon and The Winter Soldier abbiamo già una sinossi ufficiale, e il cast non si sta risparmiando in post anticipatori, come quelli con le nuove immagini promozionali.



E a proposito di post anticipatori, che sia un indizio di ciò che vedremo, quello condiviso da Stan questo pomeriggio su Instagram?

Nella foto che trovate anche in calce alla notizia, che si crede possa provenire dal set della serie Disney+ con protagonisti Stan e Mackie, è visibile la scritta White Wolf, che come ricorderete è l'appellativo dato a Bucky dai Wakandiani una volta risvegliatosi dal sonno criogenico autoindottosi per rimuovere ogni traccia di controllo mentale da parte dell'HYDRA.



Che nella serie ci vengano mostrati anche i mesi passati in Wakanda da Barnes tramite dei flashback? Oppure Bucky assumerà nuovamente questa identità, magari come nome in codice per qualche operazione?



The Falcon and The Winter Soldier arriverà a ottobre su Disney+, e a noi non resta che attendere questo autunno (o ulteriori anticipazioni) per scoprirlo.