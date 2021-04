The Falcon & The Winter Soldier: sarà un attore famoso ad interpretare QUEL personaggio

Come confermato dagli stessi produttori dello show, sappiamo che nel quinto e penultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ci sarà "un importante cameo di un personaggio che potrebbe combattere faccia a faccia con Thor", e ovviamente i fan hanno cominciato subito le speculazioni riguardo a questa new entry.

Se pensate possa trattarsi di qualcuno di già visto, vi sbagliate, perché nei panni di questo personaggio ci sarà un attore o attrice popolare mai apparso o apparsa finora nel Marvel Cinematic Universe. Non sarà dunque Martin Freeman o Letitia Wright, per capirci, e inoltre, stando alle dichiarazioni dei produttori, si parlerebbe di qualcuno di molto potente e interessante. Seguendo inoltre un approfondimento di Slash Film, non si tratta nemmeno di un personaggio che ha un film dedicato annunciato (e non viene detto anche serie live-action ma solo film).



La possibilità più concreta è che possa trattarsi ovviamente di Power Broker, sovrano di Madripoor e villain ancora misterioso della serie che effettivamente potrebbe essere interpretato da un popolare attore hollywoodiano o internazionale. E potrebbe essere tanto uomo quanto donna, quindi le possibilità di intercettare l'interprete in questione di duplicano.



Un'altra teoria è che potrebbe trattarsi di Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk interpretata da Tatiana Maslaney, e qui torna in aiuto alcune vecchie foto dal set della serie che sembrano anticipare il coinvolgimento della star, che è effettivamente molto amata e lanciatissima grazie a Orphan Black e Perry Mason e che veste i panni di una supereroina che potrebbe tenere testa a Thor.



Vi ricordiamo che il quinto episodio della serie uscirà su Disney+ il prossimo 16 aprile 2021. Vi lasciamo alla recensione del quarto episodio di The Falcon and the Winter Soldier.