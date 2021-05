The Falcon & the Winter Soldier, la regista: 'Ecco perché la Marvel non fa normale TV'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Kari Skogland ha provato a spiegare il diverso approccio adottato dai Marvel Studios per le sue serie in streaming e il perché sono diverse da qualsiasi cosa rientri nell'insieme della "normale televisione". Proprio Skogland è reduce dall'esperienza con The Falcon & the Winter Soldier.

La regista, reduce dalla conclusione di The Falcon and The Winter Soldier, terminata con una potente rivelazione e un messaggio politico non indifferente per la popolazione afroamericana e in generale per tutte quelle che vengono ancora definite minoranze etniche negli Stati Uniti, ha affermato quanto segue sul diverso approccio al mezzo televisivo da parte della Marvel, rispetto alla concorrenza: