The Falcon & The Winter Soldier: scoprite questo inedito easter egg della serie Marvel!

Con la conclusione di The Falcon & The Winter Soldier ormai ampiamente archiviata, arrivano adesso le mille curiosità legate allo show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. L'ultima easter egg dello show disponibile interamente su Disney+ e che aprirà le porte al nuovo film su Captain America arriva dal compositore ufficiale dello show.

Stiamo parlando ovviamente di Henry Jackman, compositore della serie e degli ultimi due film incentrati su Captain America prodotti dai Marvel Studios. Il compositore ha infatti concesso una lunga intervista a ComicBook in cui ha anche svelato un easter egg presente nello show Disney+. A quanto pare il tema che sentiamo nel corso degli ultimi episodi della serie intitolato Louisiana Hero e che fa da sfondo alla presa di consapevolezza di Falcon nel diventare il nuovo Captain America, era già possibile sentirlo in una versione decisamente più embrionale nel film Captain America: The Winter Soldier; lo si può sentire brevemente alla prima entrata in azione di Sam Wilson nei panni di Falcon.

"Costruire il team di Sam è quello che abbiamo cercato di fare. I fan potrebbero non averlo notato, ma Falcon ha un piccolo tema musicale in The Winter Soldier. In un progetto così grande hai parecchie cose a cui pensare così ho preso quel pezzettino e ci ho lavorato su e potete sentirlo nel mezzo di Louisiana Hero quando raggiunge il suo apice. Il reparto creativo lo ha letteralmente costruito daccapo per gli episodi 5 e 6. Era l'obiettivo di questa storia ed era cruciale rendergli giustizia con la musica a far da eco a questo viaggio".

Jackman ha continuato: "Poi era importante un suono per il background. Nel finale sentiamo questa musica molto pomposa quando lui vola e salva le persone ma quando tornava a casa sua non si sposava bene, così i corni e lo stile blues erano davvero importanti. Viene da quella regione del paese, ed è stato un riferimento mirato e voluto. Non voglio essere pedante, tipo il viaggio musicale dell'America, però è stato molto importante".

