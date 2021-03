The Falcon & The Wintwr Soldier, è questa la durata degli episodi della serie MCU?

Con WandaVision ci siamo abituati a degli episodi non estremamente lunghi, che andavano dai 30 minuti ai 50 (in realtà solo uno) compresi i titoli di coda, ma a quanto pare con The Falcon and The Winter Soldier si aumenterà leggermente la run time dei singoli episodi, e questo anche perché il totale è si appena 6 contro i 9 di WandaVision.

Stando infatti a un nuovo report del New York Times, ogni episodio della seconda serie live-action MCU avrà una durata complessiva che si aggirerà tra i 45 e i 55 minuti, sempre con i titoli di coda compresi.



Falcon & The Winter Soldier è ambientata dopo il kolossal campione d'incassi del 2019 Avengers: Endgame. In un mondo che ha dovuto dire addio, per motivi diversi, sia a Iron Man che a Captain America, il bisogno è quello di trovare dei nuovi eroi in grado di difendere il mondo. Sappiamo che Steve Rogers (Chris Evans), proprio alla fine di Endgame, ha regalato il suo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), che sarà proprio uno dei due assoluti protagonisti dello show. Tuttavia, il governo americano sembra non voler riconoscere Wilson come il nuovo Cap, che ha invece creato un nuovo supereroe, dal nome di U.S. Agent, che ha sostituito Rogers.

Insieme a Bucky Barnes, ovvero Winter Soldier (interpretato da Sebastian Stan), Sam Wilson dovrà combattere contro un vecchio nemico, il temibile Barone Zemo (Daniel Brühl). Sarà l'occasione per Sam e Bucky di diventare sempre più abili e potenti, e a diventare delle figure in grado di raccogliere l'enorme eredità del vecchio Cap. Non vediamo l'ora di scoprirne di più.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su un nuovo personaggio che abbiamo scoperto sarà presente in Falcon & The Winter Soldier, la palla passa a voi: quale credete sarà la trama di Falcon & The Winter Soldier su Disney+? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!