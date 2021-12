The Fall of the House of Usher, altri 19 attori nel cast della serie Netflix!

Dopo i primi annunci di casting per The Fall of the House of Usher, Mike Flanagan torna a sorprenderci rivelando ben 19 nuove aggiunte al cast della sua prossima serie Netflix.

Se siete in cerca di un cast spettacolare, lasciate fare a Mike Flanagan.

Un po' come ha fatto anche Rian Johnson con Knives Out 2, che ha snocciolato uno a uno i nuovi grandi interpreti del suo film, anche Flanagan ha voluto fare qualcosa di simile per The Fall of the House of Usher... Ma in maniera ancor più esagerata.

"È tempo di svelare altri membri del cast di The Fall of the House of Usher. Il più grande cast d'ensemble che Intrepid abbia mai visto continua con questi fantastici artisti, alcuni sono volti nuovi, molti altri delle facce conosciute, tutti diretti verso l'incredibile mondo di Poe. Allacciate le cinture, ci vorrà un po'..."

Rahul Kohli, Henry Thomas, Kate Siegel, Annabeth Gish, Malcolm Goodwin, Zach Gilford, T’Nia Miller, Paola Núñez, Aya Furukawa, Daniel Jun, Crystal Balint, Kyleigh Curran, Matt Biedel, Ruth Codd, Samantha Sloyan, Sauriyan Sapkota, Michael Trucco, Robert Longstreet e Katie Parker sono dunque le star che vanno a unirsi ai precedentemente annunciati Mark Hamill, Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell e Carl Lumbly.

"E non sono neanche tutti! Ce ne saranno ancora di incredibili! Ma non riesco a esprimere a dovere quanto io sia entusiasta di lavorare con un cast così formidabile ed elettrizzante!" anticipa poi Flanagan, salutandoci con un "Ci vediamo presto. Nel frattempo, immaginatevi delle luci soffuse, un caminetto acceso e una voce profonda che nell'oscurità intona sommessamente 'In una notte buia e tempestosa...'".

