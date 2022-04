The Fall of the House of Usher, Bruce Greenwood sostituirà Frank Langella

Recast per The Fall of the House of Usher: la nuova serie Netflix di Mike Flanagan avrà un nuovo protagonista ora che è stato ufficialmente annunciato che Bruce Greenwood sostituirà Frank Langella.

È stato lo stesso Mike Flanagan a comunicarlo su Twitter: Bruce Greenwood (The Resident, Doctor Sleep) si è unito al cast de The Fall of the House of Usher.

L'attore canadese, che ha già collaborato con Flanagan in più occasioni, prenderà infatti il posto di Frank Langella la star dello show licenziata dopo che delle accuse di molestie sessuali hanno portato la produzione a lanciare un'indagine per verificare l'appropriatezza il suo comportamento sul set. Tutte le scene di Langella saranno adesso rigirate con Greenwood come protagonista.

"Sono entusiasta di dare il benvenuto nello show al mio caro amico, il brillante Bruce Greenwood, che si unirà al cast di The Fall of the House of Usher nel ruolo dell'iconico Roderick Usher" ha scritto Flanagan in uno dei suoi ultimi tweet "Questa sarà la nostra quarta collaborazione (perché sì, conto assolutamente il suo cameo in Hill House)".

The Fall of the House of Usher sarà composta da 8 episodi, e sarà liberamete tratta dall'omonimo racconto breve di Edgar Allan Poe. Mike Flanagan dirigerà 4 degli 8 episodi, con Michael Fimognari alla regia degli altri 4.