The Fall of the House of Usher, Kate Siegel sulla serie Netflix: 'Sarà piena di sangue'

Tra i prodotti certamente più attesi della prossima stagione su Netflix c'è la miniserie The Fall of the House of Usher, il nuovo progetto adattato e diretto da Mike Flanagan e basato sul celebre racconto di Edgar Allan Poe. Ad anticiparne qualcosa ci ha pensato Kate Siegel, moglie di Flanagan e protagonista delle suoi ultimi progetti in streaming.

Le aspettative per House of Usher sono alle stelle, soprattutto grazie all'approvazione della critica e del pubblico che ha accolto The Haunting of Hill House, Bly Manor e la più recente Midnight Mass. Queste, poi, potrebbero aumentare vertiginosamente dopo le parole con cui Kate Siegel ha descritto il progetto a Inverse, parlandone in termini che dovrebbero rendere i fan davvero entusiasti.

"In tutti i film e gli show televisivi di Flanagan a cui ho partecipato, l'esperienza prende la forma della storia che stiamo raccontando. Il set di Hill House sembrava una famiglia. C'erano lotte intestine, amore e passione. Il set di Midnight Mass sembrava un lungo viaggio meditativo pieno d'amore; sembrava che tra noi ci comprendessimo come se ci conoscessimo da decenni".

Parlando quindi di House of Usher: "The Fall of the House of Usher è un caotico e roboante pasticcio pieno di malvagità. È pieno di sangue. È molto divertente da fare. I personaggi sono tutti sopra le righe, e non si è mai visto niente di simile. Ma qualcosa di sbandato e malvagio si sta facendo strada in tutti noi".

Recentemente, la produzione ha avuto a che fare con il licenziamento di Frank Langella a causa dell'accusa di molestie ricevuta qualche settimana prima nel corso delle riprese della miniserie. Lo stesso Langella ha commentato il licenziamento fornendo la sua versione:

"Stavo girando una scena d’amore con l’attrice che interpreta la mia giovane moglie. Eravamo entrambi completamente vestiti, io seduto su un divano, lei in piedi davanti a me. Il regista ha dato lo stop. 'Mi ha toccato la gamba', ha detto l’attrice. 'Questo non l’avevamo provato'. Poi si è girata e ha lasciato il set, seguita dal regista e dall'intimacy coordinator".