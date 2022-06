The Fall of the House of Usher sarà 'la graphic novel di Mike Flanagan' (e molto violenta)

C'è grande mistero ma anche grande attesa intorno a The Fall of the House of Usher, la nuova serie del maestro dell'horror Mike Flanagan balzata (tristemente) alle cronache locali per lo scandalo (presunto) su Frank Langella. Nonostante l'ispirazione da Poe, viene descritta come piena di violenza e nello stile di una graphic novel.

Negli ultimi mesi, più problemi e polemiche che altro sulla nuova serie del creatore di The Haunting e Midnight Mass, entrambi show di grande successo su Netflix, oltroché regista di Doctor Sleep, sequel di Shining. Non perché la serie non parta da ottime premesse, ma perché il licenziamento di Frank Langella per presunte molestie e la sostituzione con Bruce Greenwood in The Fall of the House of Usher ha costretto Netflix a interrompere tutto a metà riprese e riavviare gran parte del girato. Ma per il resto, soprattutto stando a quanto anticipato dai collaboratori dello show, la serie di Flanagan promette benissimo, se non di diventare addirittura il suo lavoro migliore.

Tratta da un racconto di Edgar Allan Poe, Flanagan anticipa la sua serie come un “remix moderno” delle opere del noto scrittore del terrore. Ma ora una nuova voce, quella dell’attore Rahul Kohli in un’intervista con ComicBook, interviene per dirci di più sulla serie. E le sue parole alzano l’hype a mille: “Questa, per me, è la graphic novel di Mike Flanagan, ecco come appare. Sembra la più colorata, rumorosa e sfacciata della sua carriera. Penso che se per Mike il suo precedente Midnight Mass era una sinfonia, questa è un concerto rock con Mike che fa a pezzi una fo**uta chitarra elettrica. È esattamente come la descrivo. Gli ho persino detto: 'Dovremmo contattare un editore e allo stesso tempo far uscire un adattamento in graphic novel'. Perché il materiale si adatta così bene, è così violento e fumettistico. È molto diverso da quello a cui le persone sono abituate".

Di recente, anche la moglie nonché collaboratrice di lunga data di Flanagan, Kate Siegel aveva anticipato che molto sangue sarà presente nell'attesissima miniserie. Come Kohli, ha spiegato che lo spettacolo sarà molto diverso rispetto agli show Netflix cui siamo stati abituati ma anche rispetto alla carriera passata del marito, aggiungendo che assisteremo a delle vere e proprie "secchiate di sangue" e che "i personaggi sono tutti caricati a livelli altissimi". Quali sono le vostre aspettative sulla serie? Avete recuperato i precedenti lavori di Mike Flanagan? Ditecelo nei commenti!