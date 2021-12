The Fall of the House of Usher, Mark Hamill nel cast della nuova serie di Mike Flanagan

Inizia a prendere forma il cast di The Fall of the House of Usher, la nuova serie Netflix a opera di Mike Flanagan, e tra i primi nomi c'è anche quello di Mark Hamill.

Signori e signore, ecco i primi membri del cast del prossimo progetto Netflix targato Mike Flanagan.

Mark Hamill, assieme a Frank Langella, Carla Gugino, Mary McDonnell e Carl Lumbly sono infatti i primi interpreti annunciati per la miniserie ideata dal creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor (anche se, promette Flanagan, The Fall of the House of Usher non avrà nulla a che vedere con Hill House e Bly Manor).

A comunicarlo con una serie di Tweet è stato proprio Flanagan, che ha anche anticipato di essere prossimo all'inizio delle riprese per lo show: "Mancano poche settimane all'inizio delle riprese di The Fall of the House of Usher, la più recente miniserie di @intrepid per @netflix. E quest'oggi il produttore esecutivo Trevor Macy e io siamo entusiasti di annunciarvi le prime aggiunte al cast".

Secondo quanto scritto nei successivi tweet, nella giornata di domani possiamo aspettarci un secondo annuncio con tanti grandi nomi, per quella che sarà "un moderno remix di alcune delle più iconiche opere di Edgar Allan Poe. E per raccontare questa storia epica di avarizia, tragedia e orrore, abbiamo messo su uno dei più grandi cast nella storia di Intrepid Pictures).

Chi altri si aggiungerà all'elenco delle star che vedremo in The Fall of the House of Usher?