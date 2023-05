The Fall of the House of Usher, problemi con la serie? Mike Flanagan: 'Tutto falso'

Le riprese di The Fall of the House of Usher, la nuova serie Netflix di Mike Flanagan tratta dal racconto di Edgar Allan Poe, sono terminate la scorsa estate, quindi diversi mesi fa ormai, il ché ha cominciato a far circolare presunte voci di problemi di produzione. Tuttavia, il regista è intervenuto personalmente smentendo tutte queste notizie.

Questo articolo afferma che ci sarebbero dei problemi con la serie, con molta incertezza su quando o se arriverà sugli schermi. Ebbene, Flanagan ha risposto alla notizia con la migliore arma a sua disposizione: la verità. "Sono felice di comunicare che l'intero articolo è insensato: THE FALL OF THE HOUSE OF USHER sta rispettando i tempi previsti, stiamo finendo di consegnarlo e arriverà in streaming su Netflix nel corso dell'anno, come previsto. Annunceremo presto la data. Che cavolo", ha scritto Flanagan su Twitter in risposta all'articolo.

In un'intervista concessa a Deadline Hollywood nel dicembre del 2022, Flanagan e il co-autore della serie Trevor Macy avevano offerto un aggiornamento sulla serie, sulle loro aspettative nei confronti di Netflix e su come si sentissero per il fatto fosse appena diventata la loro serie di "addio" a Netflix, dato il passaggio di Flanagan a Prime Video. "Siamo entusiasti di come è andata a finire. Abbiamo appena chiuso tutti gli episodi, quindi ultimamente abbiamo lavorato parecchio", aveva detto Macy, offrendo un aggiornamento sull'avanzamento della post-produzione.

"E per molti versi, credo che sia uno dei nostri show che potrebbe entrare in contatto con un pubblico più vasto. Lo adoro per questo motivo, ma sembra anche diverso da qualsiasi altra cosa in TV, e per questo motivo ne sono orgoglioso. Siamo molto ottimisti al riguardo. E anche Netflix dice di esserlo".

Flanagan aveva dichiarato di vedere la serie come "il perfetto coronamento" del loro percorso su Netflix, complimentandosi con Bruce Greenwood per la sua "incredibile interpretazione"; l'attore ha sostituito Frank Langella, licenziato per comportamento inappropriato sul set. "Per molti versi, mi sembra che sia il coronamento perfetto dell'era Netflix di Intrepid, con tanti membri del cast, elementi e temi di tutte le serie che abbiamo realizzato. È davvero una sorta di grande chiusura del sipario per il lavoro che abbiamo fatto con Netflix", aveva aggiunto Flanagan.

"Posso dirvi che è il preferito di mia moglie tra tutti gli show, e lei ha sempre ragione. Sono ancora troppo coinvolto per dire che amo questo show; sono davvero eccitato per questo. E, per quanto riguarda i periodi e gli eventi tumultuosi durante la produzione di cui si è parlato, Bruce Greenwood ha davvero cancellato ogni ricordo di ciò per noi e ha fornito questa incredibile performance in uno show di cui siamo davvero entusiasti. Quindi ho grandi speranze per quando finalmente sarà pronto".

Non rimane che attendere l'arrivo di un primo trailer e della data d'uscita dello show.