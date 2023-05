The Fall of the House of Usher: ecco quando esce l'ultima serie Netflix di Mike Flanagan

Dopo le recenti polemiche sui problemi di The Fall of the House of Usher prontamente smentiti dal suo autore questa settimana, quasi come se Netflix avesse captato il malumore, il colosso dello streaming ha annunciato finalmente quando potremo vedere l'ultima serie firmata da Mike Flanagan per lo studio e tratta dal racconto di Edgar Allan Poe.

Netflix ha confermato che la serie debutterà in autunno con alcuni che già hanno ipotizzato che arriverà in tempo per Halloween. Tre delle quattro serie televisive di Mike Flanagan per Netflix, ovvero The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e The Midnight Club, hanno debuttato tutte nei primi giorni di ottobre, il che forse indica che anche The Fall of the House of Usher potrebbe debuttare in un periodo simile.

The Fall of the House of Usher sarà l'ultimo progetto dell'autore per Netflix, in quanto Mike Flanagan è passato ad Amazon qualche mese fa. Lo sceneggiatore/regista ha annunciato che il suo contratto sarebbe scaduto e che sarebbe passato ad Amazon, creando nuovi show e film per Prime Video. In una precedente intervista, Flanagan ha dichiarato che The Fall of the House of Usher gli è sembrato "il progetto perfetto" per concludere la sua era a Netflix, poiché include diversi membri del cast di altri suoi progetti e molti degli stessi temi già affrontati in passato.

Nel cast della serie figurano Bruce Greenwood (Gerald's Game), Mark Hamill (Star Wars), Kate Siegel (Haunting of Hill House), Carla Gugino (Gerald's Game), Mary McDonnell (Battlestar Galactica), Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Paola Nuñez (Bad Boys For Life), Annabeth Gish (Midnight Mass), Malcolm Goodwin (Reacher), Rahul Kohli (iZombie), Samantha Sloyan (Midnight Mass), JayR Tinaco (Another Life, Space Force), Willa Fitzgerald (Reacher) e Robert Longstreet (Haunting of Hill House, Midnight Mass).

La sinossi di The Fall of the House of Usher, pubblicata in precedenza, recita quanto segue: "Un uomo viene invitato in visita dal suo amico d'infanzia Roderick Usher. Usher spiega gradualmente che sua sorella gemella Madeline è stata intrappolata nel caveau di famiglia non proprio morta. Quando riappare nel suo sudario macchiato di sangue, il visitatore si affretta ad andarsene mentre l'intera casa comincia a crollare e sprofonda in un lago".

Flanagan ha diversi progetti in sviluppo a Prime Video, ma il più importante sarà la serie su La Torre Nera di Stephen King che si spera possa avere una sorta migliore dell'adattamento cinematografico uscito qualche anno fa e rivelatosi un cocente flop al box-office.