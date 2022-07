The Fall of the House of Usher, fine riprese per la serie di Mike Flanagan

Il regista Mike Flanagan ha annunciato la fine delle riprese della serie Netflix The Fall of the House of Usher, ispirata all'omonimo romanzo horror del 1839 di Edgar Allan Poe. Si tratta della quinta miniserie horror di cui Flanagan ha curato l'adattamento per Netflix da opere della letteratura gotica.

Le riprese di The Fall of the House of Usher avevano preso il via a fine gennaio, a pochi mesi dal successo di Midnight Mass: dopo 6 mesi circa di riprese, dunque, The Fall of the House of Usher entra definitivamente in fase di post-produzione.

L'annuncio è arrivato direttamente da Flanagan, che nella giornata di ieri ha twittato: "Pochi minuti fa abbiamo terminato la produzione di The Fall of the House of Usher, chiudendo un enorme capitolo della mia vita. Ho lavorato quasi senza sosta a Vancouver fin da Bly Manor nel 2019" ha spiegato il regista.

"Abbiamo realizzato 4 serie in 3 anni, con una breve pausa per il lockdown del Covid a inizio 2020. Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club e House of Usher sono state tutte profondamente sfidanti. Tre di questi show sono stati prodotti durante la pandemia, con protocolli di sicurezza in continua evoluzione progettati per tenere il nostro cast e la nostra troupe al sicuro".

"E' stato un privilegio lavorare con meravigliosi collaboratori, attori, registi, autori, tecnici, che sono stati familiari e amici per lungo tempo, oltre 34 episodi televisivi: il lavoro più difficile e più gratificante della mia vita" ha proseguito il regista, per poi concludere con i ringraziamenti: "Grazie Vancouver per essere stata una casa meravigliosa per la mia intera famiglia negli anni passati. I miei figli sono praticamente cresciuti qui. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Fino ad allora, vi auguro il meglio e vi ringrazio per tutto".

Per quanto riguarda la trama di The Fall of the House of Usher, sappiamo che l'adattamento curato da Flanagan seguirà la storia del protagonista Roderick Usher interpretato da Bruce Greenwood e il suo ospite nonché amico d'infanzia che fa da narratore, svelandoci il mistero della casa degli Usher e della sorella gemella Madeline (Mary McDonnell).

Insieme a Greenwood e McDonnell, fanno parte del cast anche Rahul Kohli, Kate Siegel, Mark Hamill, Carla Gugino, Willa Fitzgerald, T'Nia Miller e Annabeth Gish. Adesso che la produzione si è ufficialmente conclusa, è solo questione di tempo prima che sia diffusa pubblicamente la data d'uscita di The Fall of the House of Usher su Netflix.