The Fall of the House of Usher, la nuova serie horror Netflix di Mike Flanagan

Dopo il successo della serie TV Midnight Mass il regista Mike Flanagan ha già un altro progetto in cantiere con Netflix: si tratta di una serie TV tratta dal romanzo horror di Edgar Allan Poe del 1839, intitolato "The Fall of the House of Usher".

The Fall of the House of Usher sarà la quinta produzione di Mike Flanagan e Trevor Macy per Netflix, che si va ad aggiungere a The Haunting of Hill House (2018), il sequel The Haunting of Bly Manor (2020), la miniserie appena uscita Midnight Mass e la futura The Midnight Club.

Nel recente video "Making Midnight Mass", Flanagan e Macy hanno raccontato alcuni dettagli sullo sviluppo di Midnight Mass e sulla filosofia dello show, che presenta allo spettatore diversi modi di rapportarsi alla fede e alla religione.

Tornando a The Fall of the House of Usher è ancora presto per conoscere la trama e il cast, ma dalle prime informazioni trapelate sappiamo che la serie sarà composta da una sola stagione di 8 episodi, che si ispirano alla produzione letteraria horror e gotica del celebre scrittore statunitense Edgar Allan Poe. Tra questi, il romanzo del 1839 "The Fall of the House of Usher" che segue le vicende di un narratore anonimo che va a visitare l'amico malato Roderick Usher nella sua tenuta, la terrificante Casa degli Usher.

Nell'attesa di saperne di più di questo nuovo progetto horror di Flanagan, ecco la nostra recensione di Midnight Mass, un capolavoro da recuperare su Netflix se non l'avete ancora vista.