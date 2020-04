The Falsh 6 verso le battute finali: Barry e i suoi amici sopravvivranno al season finale?

Anche per Barry Allen questo lungo anno, fatto di mondi paralleli, la fine del Multiverso e la perdita di cari amici si avvia al termine, ma cosa vedremo nel finale di stagione di the Flash 6? Per averne un piccolo assaggio continuate dopo il salto e scoprite la sinossi di Success is Assured

A prima vista il titolo della 6x19 sembrerebbe essere rassicurante, ma potrebbe invece nascondere molte insidie, soprattutto considerando che a causa del CoronaVirus la produzione The CW ha dovuto sospendere le riprese a marzo.

Quello che vedremo non è quindi il finale di stagione originariamente pensato dagli sceneggiatori, ma quello che è stato possibile ricavare dalle scene girate prima del lockdown e adesso le domande sono molte: l'epilogo riuscirà ad essere all'altezza? Che tipo di cliffhanger avremo o, addirittura, ce ne sarà uno?

Ecco la sinossi ufficiale di Success is Assured:

"Barry (Grant Gustin) idea un piano rischioso per salvare Iris (Candice Patton) dal Mirrorverse. Ralph (Hartley Sawyer) cerca di impedire a Sue (interpretata dalla special guest Natalie Dreyfuss) di comiere un grave errore che potrebbe distruggerle la vita."

L'episodio è stato scritto da Kelly Wheeler e Lauren Bernett e sarà sicuramente quel genere di esperimento cui fino a pochi mesi fa non avremmo mai pensato, ma che adesso sta diventando una manovra forzata per molti show che hanno lasciato le riprese a metà.

Secondo lo showrunner la 6x19 di The Flash sarà spettacolare, ma sembra non abbastanza da rientrare nella personale classifica di Grant Gustin, che ha recentemente rivelato la sua scena preferita di The Flash