The Family: l'organizzazione segreta nel trailer della serie prodotta da Alex Gibney

The Fellowship è l'organizzazione segreta al centro dell'imminente docu-serie di Netflix divisa in cinque parti e intitolata The Family. Si tratta di un progetto realizzato 'con una partecipazione senza precedenti da parte dei membri dell'organizzazione', come spiegato nel lancio della serie tv, uno dei prodotti più interessanti in uscita.

Lo show 'esamina le tattiche sofisticate e di successo utilizzate dai suoi affiliati per influenzare il processo decisionale in tutto il mondo'.

Nel trailer uscito qualche ora fa vedrete esperti e membri dell'organizzazione discutere del coinvolgimento di The Fellowship in 'diffusi scandali politici, la famigerata C Street House, e indagare su come l'organizzazione privata lavora con l'attuale amministrazione'.



La descrizione ufficiale di Netflix parla in questi termini del progetto: ogni febbraio, il primo giovedì, nello stesso hotel, ospiti proventi da 100 Paesi del mondo si riuniscono nella capitale americana per una benedizione. Tecnicamente si chiama The Fellowship, ma ex membri riconoscono il gruppo come The Family.

L'autore del New York Times, Jeff Sharlet ha appreso in prima persona che il gruppo crede che la separazione tra Stato e Chiesa non sia necessaria e che l'affiliazione politica sia irrilevante. The Family governa e sostiene i leader, insegnando loro che la Bibbia è una storia sul potere, non sulla misericordia. E che i leader sono scelti da Dio e non eletti.

La docu-serie è diretta da Jesse Moss, con Alex Gibney produttore esecutivo; Alex Gibney è famoso per il suo documentario su Scientology e sarà presente all'imminente Mostra del Cinema di Venezia.