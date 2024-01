The Family Stallone, ecco quando uscirà la seconda stagione della docuserie su Sly!

The Family Stallone ritorna sui nostri schermi: presto in arrivo i 10 episodi della seconda stagione della docuserie con protagonista Sylvester e Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

La serie arriverà in streaming il 21 febbraio con un episodio a settimana in America Latina e in Brasile, mentre in Francia, Italia, Germania, Svizzera, Austra e Sud Corea inizierà con un giorno di ritardo. In questa stagione, la famiglia Stallone lascia Hollywood dopo quattro decadi e si trasferisce a est. Sophia e Sistine si trasferiranno a New York per inseguire i loro sogni e Scarlet affronterà il college e la nascita di un nuovo amore a Miami, mentre i coniugi Stallone si stabiliranno a Palm Beach. Ma la famiglia si riunirà in un viaggio in Italia dove esploraranne le radici della famiglia e creeranno nuovi straordinari ricordi. The Family Stallone è prodotta da MTV Entertainment Studios con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry nel ruolo di produttori esecutivi; gli altri executive producer sono Farnaz Farjam e Jonathan Singer per la Bunim-Murray Productions mentre Christ Ray e Jason Williams sono i co-produttori esecutivi.

Sylvester Stallone è già stato protagonista di Sly, il documentario Netflix sulla star di Rocky firmato da Thom Zimny dove compaiono altre star come l'amico/rivale Arnold Schwarzenneger. Nel Sly, come si vede nel trailer della docuserie, l'attore racconta in prima persona le tappe fondamentali della sua carriera, dai momenti di gloria ai periodi più duri. Qui potete recuperare il trailer della prima stagione di The Sylvester Stallone, dove compare anche Al Pacino!