The Family Stallone: anche Al Pacino nel trailer del reality show con Sylvester Stallone

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Family Stallone, l'annunciato reality show sulla famiglia di Sylvester Stallone, una delle più importanti del panorama hollywoodiano che aprirà le porte al pubblico sulla sua vita quotidiana, ricca di impegni di lavoro ma anche vicende alle quali chiunque è in grado di relazionarsi.

La nuova serie reality sulla famiglia Stallone seguirà la star di Rocky e Rambo, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet, offrendo agli spettatori un posto a tavola di una delle famiglie più famose di Hollywood. La docuserie debutterà su Paramount+ mercoledì 17 maggio negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Brasile, il giorno successivo (18 maggio) anche nel Regno Unito, in Australia e in Italia.

Nel filmato vediamo una presentazione della grande star Stallone mentre fa discorsi motivazionali alle figlie, mentre è impegnato sui vari set cinematografici, per poi vederlo pulire il gatto subito dopo dimostrando che la serie sarà pervasa di moltissima autoironia da parte del suo protagonista. Una capatina la fa anche il mitico Al Pacino, che vediamo a colazione con Stallone, così come Dolph Lundgren, il mitico Ivan Drago della saga di Rocky.

Questa serie reality segna la seconda collaborazione di Stallone con il servizio di streaming di Paramount dopo Tulsa King, il crime drama di successo del co-creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan. Tulsa King è già stato rinnovato per una seconda stagione dopo gli incredibili ascolti ottenuti dalla stagione d'esordio.

A maggio rivedremo Stallone anche al cinema in Guardiani della Galassia 3 di James Gunn.

Così Paramount+ descrive il reality di Stallone: "Dopo aver interpretato alcuni dei personaggi più leggendari della storia del cinema, il tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone è pronto a dare alle telecamere l'accesso a quello che considera il più grande ruolo della sua vita: quello di padre".