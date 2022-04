The Quest, il fantasy incontra il reality nel primo trailer del nuovo originale Disney+

Disney+ continua a sperimentare con il suo nuovo originale, The Quest - L'Impresa dei Paladini, che mette insieme reality show e scripted series per un'esperienza davvero innovativa. E adesso possiamo averne un assaggio grazie al trailer ufficiale e alle prime imagini dello show.

Nel 2020 Disney+ decideva di riportare in auge The Quest, il reality show di ABC a tema fantasy trasmesso dal network nell'ormai lontano 2014.

Ma ne è passato di tempo da allora, e il progresso ora permette di creare prodotti ancor più spettacolari. Ecco che dunque un team di produttori illustri (The Amazing Race, Il Signore degli Anelli, Queer Eye) ha fatto squadra per portare sullo schermo una serie ibrida che inserirà in un contesto fantasy gli otto giovani partecipanti, i quali dovranno mettere a frutto tutta la loro conoscenza sul mondo fantasy per portare a termine la missione.

"Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di incredibile bellezza e potentissima magia. Ora, il regno è minacciato da una tremenda maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, definiti i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle a compiere un’antica profezia e sconfiggere la terribile Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno a superare i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm. Se falliranno, tutto sarà perduto. Gli eroi sorgeranno. I regni cadranno" si legge nella sinossi ufficiale della prima stagione di The Quest che sarà composta da otto episodi.

Come dichiarato da Elise Doganieri e Bertram van Munster, produttori esecutivi di New Media Collective: “Ciò che rende The Quest – L’Impresa dei Paladini così unico è che si tratta di un vero ibrido tra sceneggiatura e realtà. È un nuovo genere innovativo in cui mettiamo dei veri adolescenti in un reality e li portiamo in un mondo di fantasia completamente realistico che è costruito su una mitologia sceneggiata di intrighi e avventure recitate insieme agli attori per un’esperienza coinvolgente a tutto tondo”.

“Ci siamo concentrati molto sull’estetica dello show, dal design della produzione a quello dei costumi, assicurandoci che tutto sembrasse autentico. Volevamo che sia i nostri Paladini che il nostro pubblico si sentissero immersi nel mondo epico che abbiamo creato” hanno poi affermato Michael Williams e Rob Eric, produttori esecutivi di Scout Productions.

The Quest - L'impresa dei Paladini arriverà 11 maggio su Disney+.