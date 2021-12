The Ferragnez, quando esce la Stagione 2 su Prime Video?

Mentre la critica si è fatta sentire poco e non sempre con parole dolci, sta dividendo in due il pubblico The Ferragnez, la nuova serie di Amazon Studios su Fedez e Chiara Ferragni. C'è chi l'ha amata e chi la considera un'enorme operazione di marketing, ma per tutti loro la piattaforma sta già preparando una nuova stagione.

Prima fu il turno di Chiara Ferragni - Unposted, il documentario diretto da Elisa Amoruso sull'influencer più famosa d’Italia, conosciuta in ogni parte del mondo. Dal 9 dicembre scorso però, la giovane madre di Leone e Vittoria si è mostrata sotto vesti completamente nuove assieme al marito, il rapper Fedez, e le rispettive famiglie. Lo ha fatto con una serie che molti hanno recepito come un gigantesco monumento mediatico alla coppia, ma che ha anche convinto tutti quelli che hanno aspettato fino alla giornata di ieri per vedere gli ultimi tre episodi distribuiti.

Nel mese di novembre si sapeva ancora poco del docu-reality dedicato alla coppia composta da Chiara Ferragni, blogger e influenzer, e Federico Lucia Fedez, rapper. Avevamo avuto modo di vedere il poster ufficiale di The Ferragnez, ma soprattutto ci era stato dato un assaggio di quello che sarebbe stato l'aspetto centrale della serie: i caratteri opposti dei due protagonisti. L'una solare e più ottimista, l'altro dal carattere altalenante e non sempre così propositivo. Almeno da quanto avevamo potuto vedere dal trailer di The Ferragnez.

Gran parte degli episodi raccontano tutte le sfumature della coppia, il loro percorso di psicoterapia, l’amore per le famiglie d’origine, per i loro figli: Leone e Vittoria. Molto viene tirato fuori proprio durante gli incontri con lo psicoterapeuta per la terapia di coppia, dove vengono invitati a esprimere tutto ciò che sentono nel profondo. Si vede anche molto, però, della vita lavorativa dei due: dalla società di Chiara Ferragni, alla preparazione per Sanremo di Fedez.

Ora, nonostante le critiche copiose di tutta una fetta di pubblico, una seconda stagione è confermata. La cosa incredibile è che l’annuncio ufficiale è stato dato da Fedez a mezzo social ben un giorno prima della distribuzione dei primi episodi. Segno che Amazon Prime Video aveva una certa fiducia sulla riuscita di questa serie, tanto da decidere per una seconda stagione prima ancora di vedere gli ascolti di debutto. Stando a quanto riferito da Fedez infatti, proprio l'8 dicembre c'è stata la prima riunione della coppia con il proprio staff e quello di Prime Video per la seconda stagione.

Per ora non si hanno notizie molto precise sulla “trama”, tranne quelle fornite da Fedez: la seconda stagione sarà infatti ambientata in un Paese straniero in cui Chiara Ferragni e Fedez dovranno parlare inglese. Per ora non ci sono notizie precise - sarà negli USA? Nel Regno Unito? In Australia? Né si conosce la data d’uscita per il momento, ma visto che la piattaforma non dovrà attendere i tempi canonici per decidere del rinnovo, possiamo immaginare anche un’arco di un solo anno fra le due stagioni. Voi ci speravate o siete fra quelli che l’hanno odiata? Ditecelo nei commenti!