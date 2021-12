The Ferragnez, quando escono altri episodi della serie Prime Video?

Prima venne Unposted, il documentario diretto da Elisa Amoruso sull'influencer più famosa di sempre: Chiara Ferragni. Oggi, l'intera famiglia, il rapporto di coppia con Fedez e l'accudimento dei figli vengono raccontati nella serie The Ferragnez che su Prime Video sta facendo incetta di spettatori. Ma mancano ancora tre episodi al finale.

Nel mese di novembre si sapeva ancora poco del docu-reality dedicato alla coppia composta da Chiara Ferragni, blogger e influenzer, e Federico Lucia Fedez, rapper. Avevamo avuto modo di vedere il poster ufficiale di The Ferragnez, ma soprattutto ci era stato dato un assaggio di quello che sarebbe stato l'aspetto centrale di questa narrazione: i caratteri opposti dei due protagonisti. L'una solare e più ottimista, l'altro dal carattere altalenante e non sempre così propositivo. Ad accennarci questo netto contrasto era già stato il trailer di The Ferragnez.

Ora, finalmente, i primi cinque episodi sono stati distribuiti lo scorso 9 dicembre su Amazon Prime Video. Questi primi contenuti raccontano tutte le sfumature della coppia, il loro percorso di psicoterapia, l’amore per le famiglie d’origine, per il loro figlio Leone e per Vittoria, che nelle prime puntate non è ancora nata e arriverà solo con le ultime che vedremo su Prime. Sempre ammesso, visto quanto stanno volando gli ascolti, che non si progetti già una seconda stagione.

La serie mette in scena un misto di tutto ciò che compone, come nel privato così nel pubblico, determinante per i due, la vita della coppia. Molto viene tirato fuori proprio durante gli incontri con lo psicoterapeuta per la terapia di coppia, dove vengono invitati a tirare fuori ciò che sentono nel profondo. Da qui si passa a momenti di intimità con il primogenito Leone e al ruolo centrale dei genitori e dei familiari delle due star.

Si vede anche molto, però, della vita lavorativa dei due: dalla società di Chiara Ferragni, alla preparazione per Sanremo di Fedez. Professione, famiglia, intimità, spesso resa impossibile dalle telecamere che loro stessi hanno deciso di puntarsi addosso: far combaciare tutti questi aspetti non è sempre facile – la solita storia che “anche i ricchi piangono”.

Finora, tutto questo è condensato in cinque episodi: ma a comporre la serie sono un totale di otto. Quando potremo vedere l’ultimo trio che porterà al gran finale della prima stagione? A brevissimo in realtà, perché verranno distribuiti in blocco, sempre su Prime Video, il prossimo 16 dicembre, fra soli quattro giorni. Voi avete visto le prime puntate? Cosa pensate della serie? Ditecelo nei commenti!