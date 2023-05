The Ferragnez, da Sanremo alla crisi: c'è tutto nel trailer della seconda stagione!

Che li si ami o che non li si sopporti, Fedez e Chiara Ferragni restano la coppia più in vista del nostro Paese: la seconda stagione de I Ferragnez ci permetterà dunque di approfondire la nostra conoscenza dei due influencer più discussi d'Italia, anticipandoci già in questo primo trailer i temi che verranno trattati dai nuovi episodi.

Per prepararci all'uscita a maggio della seconda stagione de I Ferragnez, infatti, Amazon ci ha permesso di dare un nuovo sguardo a ciò a cui andremo incontro stavolta, rimarcando in particolar modo la presenza di alcuni momenti (non nascondiamoci: i più attesi da buona parte degli spettatori) inerenti alle ultime vicissitudini attraversate dei nostri eroi.

Già, perché al netto degli inevitabili passaggi più leggeri e scanzonati, gli argomenti difficili da affrontare non mancheranno di certo: dai noti problemi di salute di Fedez, con tanto di Chiara Ferragni in lacrime in ospedale accanto al marito, alla tanto chiacchierata crisi e relativa parentesi sanremese (sarà quello l'argomento che la nostra Chiara non vuole aprire durante la terapia?).

Insomma, di motivi per provare curiosità ce ne sono un bel po': anche voi farete parte di coloro che seguiranno il resoconto dell'ultimo anno targato Ferragnez? Fatecelo sapere nei commenti! Per i prossimi aggiornamenti, ci risentiamo tra qualche settimana!