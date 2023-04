The Ferragnez, la seconda stagione arriva a maggio! Ci sarà anche uno speciale su Sanremo

È stato un anno decisamente turbolento per i Ferragnez, tra voci di crisi, problemi personali e polemiche seguite soprattutto alla devastante trasferta sanremese dello scorso febbraio: le cose da raccontare, insomma, non mancano di certo, ed Amazon è pronta a farlo con la seconda stagione del reality dedicato alla coppia più seguita d'Italia.

Dopo aver annunciato la seconda stagione di The Ferragnez lo scorso giugno in seguito al successo dei primi episodi del reality, la piattaforma ha infatti rotto gli indugi rivelandoci la data in cui il reality tornerà a permetterci di spiare (più del solito, s'intende) la vita privata di Fedez e Chiara Ferragni.

Il fatidico giorno sarà dunque il prossimo 18 maggio, come si legge nel post pubblicato dalla stessa Chiara Ferragni su Instagram: "È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo: il 18 maggio arriva la seconda stagione di The Ferragnez - La Serie e dopo l'estate ci sarà uno speciale sul Festival di Sanremo, tutto su Prime Video. Sarà un rollercoaster di emozioni!" sono state le parole della nota influencer.

Desta particolare curiosità, naturalmente, lo speciale incentrato su quel Festival di Sanremo foriero di tante polemiche e voci di corridoio: basterà a chiarire una volta per sempre quanto accaduto prima e dopo l'Ariston? Lo scopriremo tra qualche mese!