The First: ecco il trailer della serie fantascientifica con Sean Penn targata Hulu

Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale di The First, serie fantascientifica con protagonista Sean Penn che affronterà le ripercussioni del primo sbarco dell'uomo su Marte.

Lo show, ambientato nel 2030, seguirà la prima spedizione umana su Marte ed esplorerà anche i primi passi dell’umanità nella colonizzazione interplanetaria. Oltre a concentrarsi sugli astronauti coinvolti nella missione, la serie seguirà anche le vicende delle loro famiglie e del team di scienziati rimasti sulla Terra.

Sean Penn veste i panni dell’ex-astronauta Tom Hagerty, mentre al suo fianco ci sarà Natascha McElhone (Californication, The Truman Show) nel ruolo del magnate aerospaziale Laz Ingram. Il cast comprende anche Lisa Gray Hamilton (Chance) nei panni dell’astronauta Kayla Price, Oded Fehr (La Mummia), James Ransome (Sinister), e Hanna Ware (Hitman: Agent 47), Natascha McElhone, Keiko Agena, Rey Lucas, Anna Jacoby-Heron e Brian Lee Franklin.

The First sarà la prima serie del servizio di streaming Hulu ad annoverare nel cast una star di primo livello come Penn, in seguito al successo ottenuto agli Emmy da The Handmaid’s Tale. Creata da Beau Willimon, noto per aver ideato e prodotto la versione americana di House of Cards per Netflix, The First farà il suo debutto sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 14 settembre.