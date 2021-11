The First Lady, arrivano le nuove foto dalla serie: c'è anche Viola Davis!

A Febbraio era stato annunciato che Gillian Anderson reciterà in The First Lady, serie storica di Showtime che racconta le vite di tre delle donne più influenti degli USA: Michelle Obama (Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) ed Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson). Finalmente possiamo dare loro un primo sguardo nelle foto pubblicate da EW.

Nei sei scatti vediamo prima di tutto Davis, al fianco della quale appare O-T Fagbenle nei panni di Barack Obama, quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Con loro vediamo anche le tre attrici che interpretano sua madre e le sue figlie, Regina Taylor, Lexi Underwood e Saniyya Sidney. Nel corso di un'intervista per EW Davis ha dichiarato di sentirsi "protettiva" nei confronti di Obama e ha espresso la sua ammirazione per Michelle Obama, nonostante il suo desiderio sia quello di rimanere obiettiva come attrice.

Vediamo poi Pfeiffer, descritta dalla showrunner Cathy Schulman come un'attrice travolgente. Con lei ci spostiamo negli anni '70, e in una foto accanto alla sua Betty Ford, vediamo scappare dalla folla di fotografi anche Dakota Fanning nei panni della prima figlia Susan Ford. Una storia difficile da raccontare la sua, che porta sullo schermo gli abusi di alcool e sostanze di una donna che avrebbe in seguito dedicato la sua vita alla sensibilizzazione su diversi temi. Betty Ford ha infatti promosso cause di vario genere, come i diritti delle donne, l'aborto e il controllo delle armi.

Gillian Anderson viene da The Crown dove ha interpretato brillantemente Margaret Thatcher. Questa volta la aspetta un ruolo diverso, quello di Eleanor Roosvelt. Si tratta di una First Lady che ha mantenuto l'incarico più a lungo di tutte, e che ha vissuto nella Casa Bianca per ben dodici anni. Nelle foto la vediamo insieme a Cailee Spaeny nei panni della figlia, Anna.

The First Lady sarà presentato su Showtime nel primo trimestre del 2022.