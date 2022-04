The First Lady, nel nuovo teaser Gillian Anderson è Eleanor Roosevelt

Dopo il trailer di The First Lady, la serie che vedrà Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson nei rispettivi panni di tre delle più note first lady statunitensi, il nuovo teaser di The First Lady mostra la trasformazione di Gillian Anderson in Eleanor Roosevelt.

La miniserie antologica racconterà le vite di tre ex first lady desli Stati Uniti: oltre alla Anderson nei panni della moglie di Franklin Delano Roosevelt (interpretato da Kiefer Sutherland, che torna nello Studio Ovale dopo Designated Survivor), vedremo Viola Davis nei panni di Michelle Obama, al fianco di O.T. Fagbenle nel ruolo del primo presidente afroamericano, mentre Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford, la consorte del 38° presidente interpretato da Aaron Eckhart.

Nel video, possiamo vedere alcuni nuovi frammenti dell'incredibile interpretazione di Gillian Anderson, che mostra tutta la forza del personaggio che porta sullo schermo condensandola in una battuta: "Vuole che faccia una conferenza stampa per parlare di come si spolvera?".

L'annuncio del casting di Gillian Anderson in The First Lady era arrivato oltre un anno fa, insieme a quello delle colleghe Davis e Pfeiffer: tre grandi nomi per la trasposizione sullo schermo di tre grandi donne che in momenti diversi hanno segnato la storia degli Stati Uniti.

La nuova serie del network Showtime, The First Lady, sarà composta da 10 episodi che debutteranno il prossimo 17 aprile. Purtroppo, al momento non è ancora noto se e quando la miniserie antologica sarà distribuita in Italia.