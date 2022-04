The First Lady, Viola Davis attacca i critici:'Non servono a nulla!'

Viola Davis ha risposto alle critiche ricevute per la performance nel ruolo di Michelle Obama in The First Lady, serie Showtime, accusando i critici di 'non avere uno scopo'. La dura reazione di Davis è arrivata nel corso del programma Today della BBC, nel quale l'attrice ha definito le critiche 'incredibilmente dolorose'.

Davis ha colto l'occasione per attaccare in generale la categoria di critici cinematografici e televisivi:"Si sentono come se ti stessero dicendo quello che non sai come 'oh, sei circondata da persone che ti mentono e io sarò la persona che ti appoggia e ti dice la verità'. Dà loro l'opportunità di essere crudeli" ha rimarcato l'attrice. Sul nostro sito trovate il trailer di The First Lady.



"Il problema dei critici è che non servono assolutamente a nulla" ha sparato a zero Viola Davis. Premio Oscar per il ruolo in Barriere nel 2016, Viola Davis è stata nominata al prestigioso riconoscimento dell'Academy anche per le sue performance ne Il dubbio, The Help e Ma Rainey's Black Bottom.

Davis è stata criticata per la sua interpretazione di Michelle Obama, per dettagli come la sua posa e le sue espressioni facciali. La star ha ribattuto che proporre un personaggio del genere agli occhi del pubblico era 'quasi impossibile'.



"Le persone sanno come camminano, come parlano e come tengono le loro perle, quindi è molto difficile" ha concluso Davis. La star in The First Lady ha recitato al fianco di Michelle Pfeiffer nel ruolo di Betty Ford e Gillian Anderson nei panni di Eleanor Roosevelt. O-T Fagbenle ha impersonato Barack Obama.

Per dare un'occhiata maggiore allo show potete osservare le foto di The First Lady, ancora inedita in Italia.