The First Lady, Viola Davis è Michelle Obama nel primo trailer dello show!

Saranno le donne della Casa Bianca le grandi protagoniste di The First Lady, la serie antologica annunciata sul finire dello scorso anno i cui episodi saranno incentrati, appunto, sulla vita di tre icone della politica (e non solo) come Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosvelt. Ma diamo uno sguardo al primo trailer dello show!

Dopo le prime immagini ufficiali di The First Lady rilasciate lo scorso novembre, infatti, Showtime ci ha finalmente concesso uno sguardo più approfondito grazie al trailer pubblicato proprio in queste ore, nel quale possiamo finalmente ammirare Viola Davis nei panni di Michelle Obama, Gillian Anderson in quelli di Eleanor Roosvelt e Michelle Pfeiffer in quelli di Betty Ford.

Tre protagoniste di assoluto livello a cui lo show affiancherà un cast decisamente all'altezza, da O.T. Fagbenle nei panni di Barack Obama ad Aaron Eckhart (Gerald Ford), passando per Kiefer Sutherland (Franklin D. Roosvelt), Lexi Underwood e Saniyya Sidney (Malia e Sasha Obama), Dakota Fanning (Susan Ford) e Christopher Plummer (che raccoglierà il testimone da Sutherland nel ruolo di un Roosvelt più anziano).

Le premesse per far bene, insomma, ci sono tutte: cosa ve ne pare? Questo primo trailer ufficiale vi ha incuriositi? Diteci la vostra nei commenti! The First Lady, vi ricordiamo, esordirà il 17 aprile di quest'anno e sarà composta da 10 episodi.