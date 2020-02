The Flash 11: c'è qualcosa che non va in Iris nella puntata 'Love is a Battlefield'

Lo showrunner di The Flash aveva parlato delle ripercussioni di Love is a Battlefield nel modo in cui gli spettatori vedono Iris. In effetti il personaggio è stato protagonista di un grande colpo di scena.

Si scopre alla fine che la vera Iris è entrata nella Dimensione Specchio ma all'inizio ne siamo stati tutti all'oscuro, anche se in effetti ci sono stati diversi indizi del fatto che qualcosa non andasse. All'inizio della puntata vediamo Iris preparare una deliziosa colazione a Barry, il ché sorprende molto anche il protagonista, abituato alle pessime abilità culinarie della ragazza. Quando assaggia i suoi pancake esclama:"O mio dio, quand'è che hai imparato a cucin... voglio dire: è tutto molto buono". Persino il succo di frutta è squisito, e Iris afferma che dipende dal nuovo frullatore.

L'attenzione ai dettagli e l' atteggiamento molto intraprendente sono una novità per Iris, un personaggio di cui i fan si sono lamentati spesso a causa della piattezza e mancanza di iniziativa. Andando avanti ci sono ulteriori indizi che testimoniano la verità: ciò che Barry ha di fronte non è la vera Iris (in realtà intrappolata in un'altra dimensione), ma una sua versione alternativa.

Digital Spy ha messo l'accento su come questa svolta rappresenti, in definitiva, uno scivolone degli sceneggiatori. In Crisi Sulle Terre Infinite Iris prendeva più coraggio e si presupponeva che avrebbe avuto un ruolo più attivo sul lato investigativo, ma proprio quando prova a fare qualcosa di importante viene subito imprigionata e sostituita con una versione migliore di sé stessa. Inoltre viene fatto notare come la puntata contenga un problema etico non da poco, soprattutto nel clima culturale odierno: la nuova Iris sta approfittando di Barry senza il suo consenso, senza che lui sappia veramente con chi ha a che fare. Difficile dire come gli autori riusciranno a trovare una soluzione a tutto questo. Dal promo di A Girl Named Sue vediamo Iris che tenta di uscire dallo specchio, anche se non sarà un'impresa facile.

Nel prossimo episodio, che verrà trasmesso il 18 febbraio su The CW, ci sarà inoltre il debutto di Sue Dibny.