The Flash 4 ci aveva già fornito un indizio sull'identità della Ragazza Misteriosa?

Mentreè attualmente al centro di una pausa lunga un mese, le speculazioni dei fan sembrano avvicinarsi sempre più a risolvere il dilemma riguardante lache da tempo si aggira sul set della quarta stagione. È mai possibile che la sua identità ci sia stata svelata già nel primo episodio di quest’anno?

Introdotta durante il crossover “Crisis on Earth-X”, la fanciulla interpretata da Jessica Parker Kennedy si è avvicinata a Barry Allen (Grant Gustin) pochi minuti prima del suo matrimonio, rivelando di essere molto emozionata all’idea di trovarsi sul posto. Quella singolare scena, seguita da molte altre, ha letteralmente fatto esplodere il web e la fantasia dei fan, che subito hanno elaborato decine e decine di teorie anche piuttosto credibili.



Poiché la teoria più diffusa sostiene che la ragazza sia in qualche modo una discendente di Barry e Iris (Candice Patton), il produttore esecutivo dello show ha lasciato intendere che, per scoprire il suo segreto, bisognerebbe guardare al di là delle apparenze. In attesa di comprendere il significato delle sue parole, è emersa in rete una nuova teoria che vede nel primissimo episodio della corrente stagione un importante indizio verso la soluzione del mistero.



Se ricordate, nel primo episodio della stagione 4 abbiamo assistito al ritorno di Barry Allen a Central City, dopo una prolungata permanenza forzata nella cosiddetta Forza della Velocità (o Speed Force, se preferite). Tornato a casa, il velocista era tuttavia molto diverso da come l’avevamo lasciato l'anno prima, in quanto la sua mente sembrava assente. Incapace di riconoscere i suoi amici e di tenere una discussione sensata, il ragazzo ci ha invero intrattenuto con monologhi apparentemente senza senso… fino ad ora.



Di tutte le frasi bizzarre pronunciare da Barry, la più inspiegabile è certamente “Nora non dovrebbe trovarsi qui”. Avevamo automaticamente pensato che 'Nora' fosse un riferimento alla sua compianta madre, ma dal momento che la donna ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita del ragazzo, non sarebbe affatto strano se la Ragazza Misteriosa si chiamasse esattamente come la nonna (o bisnonna), anziché presentare i nomi dati -nel fumetto- alle discendenti del velocista scarlatto.



Una cosa è certa: la Ragazza Misteriosa sembra provenire dal futuro, in quanto sa sempre dove e quando trovare i vari componenti del Team Flash. A ragion veduta, quante possibilità vi sono che la fanciulla sia davvero una West-Allen?

The Flash tornerà il 10 aprile su The CW.