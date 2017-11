The Flash 4: Barry incontra DeVoe nella nuova clip promo, guardate!

E' appena uscito un nuovodi The Flash che mostra Barry mentre interroga il personaggio di. L'episodio di riferimento è “Therefore I Am”.

Attenzione possibile Spoiler

Lo scambio di battute avviene tra il nostro Barry Allen (Grant Gustin) e il cattivo di questa stagione, Clifford DeVoe aka Il Pensatore.

L'episodio riguarda DeVoe che, per adesso, abbiamo visto solo nell'ombra durante il corso di questa quarta stagione di The Flash. Nella clip il villain si mostra in sembianze civili, sempre legato alla sua sedia a rotelle, si trova in un ambiente "normale", una classe universitaria, e un sospettoso Barry gli chiede dove si trovasse quattro anni prima, durante l'esplosione dell'acceleratore di particelle dello StarLab.

The Flash 4 vede un cast formato da Grant Gustin nei panni di Barry Allen/The Flash, Candice Patton nei panni di Iris West, Danielle Panabaker nei panni di Caitlin Snow/Killer Frost, Carlos Valdes nei panni di Cisco Ramon/Vibe, Tom Cavanagh nei panni di Harrison Wells e Jesse L. Martin nei panni del Detective Joe West.

