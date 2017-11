The Flash 4: Barry e Ralph dovranno lavorare allo stesso caso!

La rete statunitenseha rilasciato nuove foto tratte dal set di 'When Harry Met Harry’, il nuovo episodio diin cui il team del velocista scarlatto si servirà dell’aiuto di altro aspirante supereroe alle prime armi!

Attenzione possibile Spoiler

La puntata vedrà infatti Ralph Dibny (Hartley Sawyer) unirsi al Team Flash nei panni di Elongated Man. Grazie alle strabilianti abilità metaumane, l’uomo può allungarsi a dismisura, e le immagini disponibili in calce all’articolo confermano che lo vedremo girare per le strade di Cental City con indosso un nuovo costume progettato da Cisco.



Come rivelato dal recente promo, un pericoloso metaumano in grado di controllare e dar vita agli oggetti inanimati metterà a dura prova le capacità del nostro Flash, pertanto l’aiuto offerto da Dibny potrebbe rivelarsi prezioso e facilitare la soluzione del caso.



Anche Il Pensatore ed il suo misterioso piano troveranno spazio nell’episodio, in quanto Harry e Cisco raduneranno le più intelligenti versioni del sempre geniale Harrison Wells per esaminare la faccenda e scoprire qualcosa sul nuovo nemico del Team Flash.



The Flash torna martedì prossimo sulla rete The CW.