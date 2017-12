The Flash 4 finale midseason, scena tagliata: la luna di miele interrotta di Iris e Barry

The Flash : nelpoteva esserci una scena molto divertente che, invece, è stata tagliata. La potete comunque vedere nel video: ci sono

Allerta Anticipazioni!

Nella divertentissima clip, rilasciata da CW e facente riferimento all'episodio "Don't Run", c'è Ralph Dibny/Elongated Man (Hartley Sawyer) che cerca di rilassarsi un po' agli S.T.A.R. Labs. Mentre prova a mettere Stranger Things su Netflix, accidentalmente attiva l'allarme livello 11, facendo scattare Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) e Iris West Allen (Candice Patton), in men che non si dica, a vedere cosa fosse successo: i due sono in ciabatte e costume da bagno! Infatti arrivano direttamente dalla luna di miele, a Bali, e Iris non è per nulla contenta dell'interruzione...

E ha anche ragione, se consideriamo che il primo tentativo di sposarsi era stato interrotto dall'irruzione Nazista nel crossover! Inoltre Barry fa notare a Ralph quanto sia difficile per lui correre con le flip flop...

La clip di The Flash 4 è veramente simpatica, date pure un'occhiata! Comunque, quello che sappiamo per certo è che in "Don't Run" le cose non saranno affatto tranquille come i protagonisti sperano, visto che Barry sarà rapito da Clifford DeVoe/Il Pensatore (Neil Sandilands), che gli farà fare una sorta di test e metterà forse anche in pericolo alcuni membri del Team Flash.

