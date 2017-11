The Flash 4: Grant Gustin è convinto che prima o poi Captain Cold tornerà!

Come rivelato nei giorni scorsi, lo stimato attore Wentworth Miller lascerà presto l’ Arrowverse ed il personaggio di. Ma cosa ne pensa la stardi questa sconcertante rivelazione?

Attenzione possibile Spoiler

Intervistato direttamente sul set di The Flash, Gustin, che nel serial interpreta la nemesi di Leonard Snart, ha rivelato di essere piuttosto ottimista sul ritorno del personaggio, in futuro, sia in Legends of Tomorrow che nel suo The Flash. Queste le sue parole: “Prima di tutto, io spero che torni. Perché ricordo di come, dopo la morte di Wentworth dopo la sua entrata fra le Leggende, ci siamo ritrovati a lavorare insieme ancora un paio di volte. Quindi incrocio le dita e mi auguro di poter di nuovo lavorare assieme a lui."



Gustin ha poi aggiunto che lavorare assieme a Miller sin dagli albori di The Flash sia stata un’esperienza surreale: “È stato fantastico avere sul set un attore tanto figo e parlarci. Ha fatto parte di Prison Break e di molte altre cose. Adoravo averlo sul set e fare due chiacchiere.”



Dal momento che i due attori portano sullo schermo una delle più antiche rivalità dell’universo DC Comics, Gustin è consapevole di quanto i fan desiderino rivedere assieme i due personaggi, ed è convinto che lo show abbia ancora molte storie da raccontare con protagonisti Barry e Leonard.



“E inoltre i fan adorano vedere questi due personaggi assieme. Parliamo sempre delle scene che giriamo assieme e diciamo “quanto amo queste scene!”. Sono diverse da qualsiasi altra scena girata nel nostro show. […] All’inizio erano nemici, ma ad un certo punto hanno iniziato a rispettarsi a vicenda e credo che addirittura tenessero l’uno all’altra. Ma qui c’è un problema di fiducia, probabilmente da ambedue le parti. C’è molto in ballo. Probabilmente è la relazione più complessa fra quelle intrecciate da Barry.”



The Flash torna martedì prossimo sulla rete statunitense The CW.