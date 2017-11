The Flash 4: Harry è il Wells più 'adatto' al Team Flash, parola di Tom Cavanagh

Come certamente ricorderete, lo scorso season finale diera stato caratterizzato da una morte alquanto sentita e imprevedibile, che aveva visto“perdere” un altro ruolo. Proprio l’attore ci parla del personaggio interpretato quest’anno, anticipando un evento dell'imminente crossover!

Attenzione possibile Spoiler

Dopo la sfortunata perdita di H.R., Tom è tornato sul set di The Flash nei panni di Harry, l’Harrison Wells di Terra-2, e quest’anno il personaggio è al centro di una ricerca di sé stesso e del proprio ruolo all'interno del Multiverso DC Comics.



Durante una recente intervista, Cavanagh ha affermato che ogni volta che interpreta un nuovo Wells cerca sempre di caratterizzarlo diversamente, affinché il personaggio risulti fresco e innovativo. L’attore ha inoltre rivelato che lo showrunner Greg Berlanti, di volta in volta, sapeva sempre con precisione quale fosse il Wells più adatto al Team Flash.



Tra tutti quelli comparsi finora, Harry non è esattamente il più socievole e questa sua caratteristica, a detta di Cavanagh, serve proprio a bilanciare il team: “Le sue capacità sociali sono scarse e lacunose, e questa è una buona cose perché Danielle, Carlos Valdes, Grant, Jesse, Candice, e tutti gli altri sono l’esatto opposto. È carino avere un personaggio che non sia affatto divertente. Aggiunge un elemento nuovo alla miscela.”



Ma anche l’avere attorno molteplici versioni di Wells può essere divertente, come dimostrato appunto lo scorso anno da H.R., e Tom Cavanagh ha assicurato che durante questa stagione ne compariranno molte altre. Nell’imminente crossover, ad esempio, l’attore dovrà interpretare non solo Harry di Terra-2, ma anche l’Anti-Flash di Terra-X.



Parlando appunto di “Crisis on Earth-X”, l’attore ha dichiarato: “Mi vedrete nei panni del buon Harry, ma sarò anche Eobard Thawne, di nuovo, e in alcune scene i due personaggi avranno anche qualche scontro. Una delle scene di The Flash che più ho adorato è senza dubbio quella cui presero parte sia H.R. che Harry: il primo adorava il secondo, mentre quest'ultimo detestava l’altro.”



The Flash torna martedì sulla rete statunitense The CW.