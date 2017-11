The Flash 4: Hartley Sawyer ci parla del buffo costume indossato sul set

Se il recente trailer rilasciato dal networkci ha mostrato finalmente il costume di, apprendista supereroe che si farà chiamare, l'intervista rilasciata dal suo giovane interprete rivela che la sua “uniforme” non sarà definitiva...

Attenzione possibile Spoiler

Direttamente dal set, la new entry Hartley Sawyer, che nello show interpreta appunto il nuovo metaumano, ci fa infatti sapere non il suo personaggio non gradirà particolarmente il primo costume preparatogli da Cisco, e di conseguenza chiederà al collega di ultimarne quanto prima uno nuovo.



“Sì, subirà una certa evoluzione. [Ralph] riceverà un costume migliore. Diverso. Magari non proprio migliore, ma comunque molto, molto diverso. […] È difficile metterlo, ma indossarlo mi diverte. Non lascia molto all’immaginazione, ma metterlo è esilarante e inoltre provoca scene alquanto buffe” sono state le sue parole sull’argomento.



Paragonato ad un giovane Jim Carrey dai propri compagni sul set, Sawyer ha ammesso che i fan troveranno molto divertenti le scene che, nelle prossime settimane, coinvolgeranno il proprio personaggio. Sulla trasformazione in supereroe, l’attore ha detto: “La curva di apprendimento che va dallo zero assoluto al supereroe è piuttosto impegnativa. Gli ci vuole tutto l’episodio per arrivare alla meta. È complicato perché Ralphnon era una persona cattiva, ma aveva solo preso un’altra strada, e tornare indietro è difficoltoso. Anche il risentimento nutrito nei confronti di Barry gli ha giocato contro, ma allo stesso tempo ci ha dato materiale su cui lavorare.”

The Flash torna questa notte sulla rete statunitense The CW. Avete già visto il promo del nuovo episodio?