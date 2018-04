The Flash 4: Kevin Smith e Jason Mewes riuniti nelle foto del nuovo episodio

Kevin Smith e Jason Mewes, meglio noti ai fan di tutto il mondo per i ruoli di Jay e Silent Bob nelle rispettive pellicole, si preparano ad essere le guest star del diciassettesimo episodio della quarta stagione di The Flash, come testimoniato dalle foto ufficiali diffuse in rete dalla CW.

La puntata in questione, intitolata "Null and Annoyed", è stata diretta proprio da Kevin Smith che, assieme al suo fidato amico, interpreterà un agente della sicurezza ed i due daranno vita a momenti davero esilaranti. Il noto regista, sceneggiatore e fumettista americano aveva così commentato la loro partecipazione:

“Sinceramente parlando, non volevo farlo, perché sapevo che avrei dovuto indossare i pantaloni. […] Ma sapevo che se avessi mai interpretato una parte in cui non sarei stato me stesso, doveva per forza essere quella dell’agente della sicurezza. Non potevo interpretare la parte coi pantaloncini. Probabilmente l’avrebbero tagliato. Quindi sapevo di dover indossare un vestito e tutto il resto, pantaloni inclusi. Quindi ero tipo ‘Oh me**a, non voglio farlo’. Ma sapevo che se avessi detto di no, Jay me l’avrebbe rinfacciato in eterno, perché mi avrebbe detto ‘Avevamo la fott*ta occasione di prendere parte a The Flash assieme, e te ne sei infischiato!’. Quindi ho detto 'Va bene, lo faremo’.”

Nel frattempo, Barry Allen ed il suo team dovranno dare la caccia ad uno dei tanti metaumani presenti, ovvero Null, un’abilissima ladra che dopo l’esposizione alla materia oscura (provocato dal criminale Clifford DeVoe/Il Pensatore) ha ottenuto la straordinaria capacità di manipolare la gravità di oggetti animati e inanimati. Ad arricchire questa puntata ci sarà anche la presenza di Danny Trejo nei panni di Breacher, tornato a Central City per cheidere un favore a Cisco (Carlos Valdes).

"Null and Annoyed" andrà in onda martedì 10 aprile sulla CW, dopo la pausa delle ultime settimane. Vi ricordiamo, infine, che The Flash è stato rinnovato dal network per una quinta stagione assieme agli atri show che compongono l'Arrowverse.