The Flash 4: nel nuovo poster Barry Allen è con Il Pensatore!

Il nuovo poster promozionale della quarta stagione di The Flash mostra due personaggi, i principali di quest'anno:

Interpretato da Neil Sandilands, Clifford DeVoe aka Il Pensatore, è il nuovo villain della serie; arriva dopo l'Anti Flash, Zoom e Savitar. La particolarità di questo cattivo soggetto è che, al contrario degli altri villain visti finora, non è un velocista, e mette Barry Allen (Grant Gustin) in difficoltà in modi diversi, tutti nuovi. Lo abbiamo visto per la prima volta alla fine della terza stagione di The Flash.

La tagline del poster recita "Let the mind games begin", "che il gioco mentale inizi!".

The Flash va in onda tutti i martedì su CW.